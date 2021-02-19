بايدن يصرح بوتين يسعى إلى إضعاف التحالف الأوروبي وندعم وحدة أراضي أوكرانيا
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بايدن يصرح "بوتين يسعى إلى إضعاف التحالف الأوروبي وندعم وحدة أراضي أوكرانيا"

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العرب اليوم - بايدن يصرح "بوتين يسعى إلى إضعاف التحالف الأوروبي وندعم وحدة أراضي أوكرانيا"

الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن
واشنطن - العرب اليوم

اتهم الرئيس الأمريكي، جو بايدن، نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، بالسعي إلى إضعاف التحالف الأوروبي، مؤكدا دعم الولايات المتحدة "لوحدة أراضي أوكرانيا".

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بايدن يصرح بوتين يسعى إلى إضعاف التحالف الأوروبي وندعم وحدة أراضي أوكرانيا بايدن يصرح بوتين يسعى إلى إضعاف التحالف الأوروبي وندعم وحدة أراضي أوكرانيا



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