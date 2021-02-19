اتهم الرئيس الأمريكي، جو بايدن، نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، بالسعي إلى إضعاف التحالف الأوروبي، مؤكدا دعم الولايات المتحدة "لوحدة أراضي أوكرانيا".