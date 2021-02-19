بوتين يعلن أن روسيا تدعم جهود سلطات فنزويلا لتعزيز سيادة البلاد

أعرب الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، عن دعم روسيا لإجراءات سلطات فنزويلا الرامية إلى تعزيز سيادة البلاد.