موريتانيا تسجل 668 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلن مدير الصحة العمومية بوزارة الصحة في موريتانيا سيدي ولد الزحاف اليوم، عن تسجيل 80 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 668 إصابة, إضافة إلى تسجيل خمس وفيات جديدة، ليرتفع عدد الوفيات إلى 31 حالة، و55 حالة شفاء.