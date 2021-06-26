أعلن "التحالف العربي" بقيادة السعودية أن الدفاعات الجوية اعترضت ودمرت طائرتين بدون طيار مفخختين أطلقتهما جماعة "أنصار الله" الحوثية باتجاه المنطقة الجنوبية للمملكة.

وقال التحالف في بيان إن "المليشيا الحوثية تتعمد استهداف المدنيين"، مؤكدا "اتخاذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والتعامل مع التهديد الوشيك".

وسبق أن أعلن التحالف العربي في اليمن، أمس الجمعة، عن تدمير الدفاعات الجوية السعودية طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها الحوثيون صوب مدينة خميس مشيط.

وتعرضت قاعدة الملك خالد لسلسلة هجمات مماثلة من قبل الحوثيين في الفترة الأخيرة.