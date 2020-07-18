وزارة الصحة اللبنانية تصدر مناطق توزيع إصابات كورونا

كيف توزعت إصابات كورونا الجديدة على المناطق؟ أصدرت وزارة الصحة العامة جدولا يظهر كيف توزعت الاصابات الجديدة بكورونا بحسب المناطق اللبنانية وكانت الوزارة قد اعلنت تسجيل 75 حالة جديدة بالفيروس خلال الساعات الـ24 الماضية