نتائج سلبية ل25 مخالطا لمصاب كورونا في جبل المريخ في الاردن
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نتائج سلبية ل25 مخالطا لمصاب كورونا في جبل المريخ في الاردن

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فيروس كورونا
عمان - العرب اليوم

أعلن مسؤول ملف كورونا في وزارة الصحة عدنان إسحق، السبت، ظهور نتائج "سلبية" لـ 25 شخص مخالط لمصاب بفيروس كورونا المستجد في منطقة جبل المريخ في عمّان وأضاف أن هذه النتائج جمعت من عمارتين معزولتين ظهرت في إحداهما إصابة محلية بالفيروس، أعلنت عنها الحكومة يوم الخميس الماضي وأشار إلى أن فرق التقصي الوبائي ستعيد فحص المخالطين مرتين بعد أسبوع وبعد مرور 14 يوما للتأكد من عدم وجود إصابات بالفيروس وأوضح أنه في حال ظهرت النتائج سلبية في المرتين المقبلتين سيتم تقديم توصية برفع العزل عن العمارتين

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نتائج سلبية ل25 مخالطا لمصاب كورونا في جبل المريخ في الاردن نتائج سلبية ل25 مخالطا لمصاب كورونا في جبل المريخ في الاردن



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