الرئيس محمود عباس يهنئ أمير قطر بفوز منتخب بلاده ببطولة كأس أمم آسيا

هنأ رئيس دولة فلسطين محمود عباس، مساء اليوم الجمعة، أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني، بفوز المنتخب القطري الشقيق ببطولة كأس أمم آسيا للعام 2019.

وقال سيادته في برقية التهنئة: "يسرنا أن نتقدم إليكم باسمي شخصيا وباسم شعبنا الفلسطيني، بأصدق التهاني وأطيب التمنيات، بمناسبة فوز المنتخب القطري الشقيق ببطولة كأس أمم آسيا للعام 2019، راجين لكم ولشعبكم، بهذه المناسبة، المزيد من النجاحات والتقدم والرخاء".



وكالة وفا