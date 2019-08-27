ذكر مصدر أمني مطلع أن إسرائيل كثفت إجراءات حمايات سفاراتها في العالم، وأوعزت لكبار شخصياتها بالالتزام بالبقاء في بيوتهم تحسبا لرد محتمل من "حزب الله" على حادث بيروت.

وأوضح المصدر لصحيفة "إندبندنت عربية" أن حكومة إسرائيل وجهت "لسفاراتها وقنصلياتها وممثلياتها حول العالم باتخاذ خطوات للمزيد من الحيطة والحذر، كما طلبت من السفراء والممثلين الكبار التزام بيوتهم خلال الأيام المقبلة وعدم الإكثار من التنقل، بخاصة في دول الشرق الأقصى وجنوب أميركا، حيث يعتقد أن نشاطا إيرانيا وكذلك لحزب الله في هذه الدول من شأنه أن يمس بالإسرائيليين، بعد ورود معلومات استخباراتية بهذا الشأن".