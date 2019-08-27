إسرائيل تكشف عن الشخصية الإيرانية التي استهدفتها في سوريا

نشر الجيش الإسرائيلي تقريرا عن الجنرال الإيراني الذي يقول الجيش إنه كان يشرف على التخطيط لاستهداف إسرائيل بطائرات مسيرة انطلاقا من الأراضي السورية.

وقال التقرير إن الجنرال جواد غفاري، الذي يعمل تحت القيادة المباشرة لقائد "فيلق القدس" في الحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، هو المسؤول عن "التخطيط لعملية الطائرات المسيرة التخريبية".