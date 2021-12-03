علنت وسائل إعلام ليبية، اليوم، أن مفوضية الانتخابات تقول إنها ستستأنف على قرار إعادة سيف الإسلام للسباق الرئاسي. وقال الناطق الرسمي للاتحاد الأوروبي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لويس مقيول بوينو، إن موقف الاتحاد بخصوص الانتخابات في ليبيا واضح. وأضاف: «يجب اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لضمان إجراء الانتخابات كعملية حرة ونزيهة وشاملة وذات مصداقية دون ترهيب أو تهديد»، وفق تصريحات نقلتها صفحة البعثة الأوروبية لدى ليبيا على موقع «فيسبوك». وأكد المسؤول الأوروبي مواصلة الاتحاد «دعمه» للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات في هذا الصدد.