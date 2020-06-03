فلسطين تسجيل 5 اصابات جديدة بفيروس كورونا في قطاع غزة

اعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم، عن تسجيل 5 اصابات جديدة بفيروس كورونا في قطاع غزة من بين المحجورين داخل الحجر الصحي.

واشارت الوزارة إلى انه بتسجيل 5 اصابات جديدة بفيروس كورونا، يرتفع اجمالي الحالات المسجلة بفيروس كورونا في قطاع غزة منذ مارس الماضي الى 66 حالة من بينها حالة وفاة واحدة لمسنة وتعافي 18 حالة ولازالت 47 اصابة تحت العلاج بمستشفى العزل.