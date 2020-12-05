مقتل عناصر حوثية في كمين للجيش اليمني جنوب مأرب

قتل عناصر من ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة إيرانيا وأصيب آخرون في مواجهات مع الجيش اليمني جنوب محافظة مأرب شمال شرق اليمن وقال مصدر عسكري يمني في تصريح بثته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، إن العديد من عناصر ميليشيا الحوثي سقطوا بين قتيل وجريح في كمين نصبته وحدة من الجيش بأطراف جبل مراد , مضيفاً أن الجيش استعاد عددا من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة وفي سياق متصل ، استهدفت مدفعية الجيش اليمني مواقع وتجمعات للميليشيات الحوثية الانقلابية في مواقع متفرقة بالجبهة، وأسفر القصف عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الميليشيا المدعومة من إيران وتدمير آليات ومعدات قتالية تابعة لها.