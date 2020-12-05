اعترافات خطيرة لخلية إرهابية حوثية مرتبطة بإيران

نشرت وزارة الدفاع اليمنية، مساء الجمعة، فيديو لاعترافات عناصر خلية إرهابية تعمل لصالح ميليشيا الحوثي وإيران، متورطة بارتكاب جرائم إرهابية طالت مدنيين واستهدفت قوات الجيش وأثبتت اعترافات الخلية الإرهابية تخابرها وارتباطها مع قيادات في ميليشيا الحوثي تعمل ضمن ما يسمى "القوة الصاروخية" التي يشرف عليها خبراء إيرانيون وأجانب. وتثبت الأدلة والوثائق المسؤولية المباشرة لعناصر الخلية عن جرائم استهداف المدنيين وتحركات الجيش اليمني.

كما تورط عناصر الخلية الإرهابية في ارتكاب جرائم التخابر مع الحوثي وإيران، وقاموا بتشكيل خلايا تجسسية وتبادل الأدوار فيما بينهم باستهداف المنشآت الحيوية والمنازل والأماكن المدنية ومخيمات النازحين، ما أدى لسقوط المئات من النساء والأطفال وبحسب الفيلم المعنون بـ"خيوط العمالة"، فإن الخلية الإرهابية متورطة في ارتكاب جريمة رفع إحداثيات عن مواقع الجيش وتحركاته لاستهدافها بالصواريخ الباليستية، ما نتج عنه قتل المئات من أفراد القوات المسلحة وتخريب وإتلاف منشآت وآليات ومعدات عسكرية وتؤكد الأدلة والوثائق التي تضمنها الفيلم أن عناصر تلك الخلية قاموا باستقطاب ضباط وأفراد في صفوف الجيش اليمني وتبادل الأدوار فيما بينهم باستهداف المنشآت الحيوية ومهاجمة رجال القوات المسلحة واغتيال منتسبيه.