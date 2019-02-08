جورج زريق يحرق نفسه أمام مدرسة بكفتين وشهيب يتحرك

بعد وفاة جورج زريق اثر اضرامه النار بنفسه في باحة مدرسة بكفتين، اعلن مكتب وزير التربية والتعليم العالي أكرم شهيب في بيان انه "تبلغ بكل أسف وفاة المواطن جورج زريق الذي أشارت وسائل الاعلام إلى أنه أقدم على إضرام النار بنفسه أمام مدرسة خاصة في منطقة الكورة بسبب أوضاعه الاقتصادية التي عجز نتيجتها عن دفع أقساط أولاده المدرسية".

ولقد أوعز وزير التربية والتعليم العالي بفتح تحقيق لجلاء الملابسات المحيطة بالحادثة، وشدّد على أن "وزارة التربية التي استوعبت خلال العام الحالي في المدارس الرسمية آلاف التلاميذ الذين انتقلوا إليها من التعليم الخاص بسبب صعوبة الظروف الاقتصادية، لم تتوان يوماً عن منح الطلاب الافادات اللازمة للتسجيل في المدارس الرسمية، انطلاقاً من حق الوصول إلى التعليم للجميع".

وتوجه الوزير إلى آل زريق بأحر التعازي، متمنيا على وسائل الاعلام التواصل مع مكتبه للحصول على الوقائع قبل نشرها، كما اعلن انه سيتولى متابعة تعليم ولدي المرحوم جورج زريق وتأمين المنح اللازمة من أجل استكمال تعليمهما.