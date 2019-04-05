توجه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إلى مدينة الرجمة لإجراء مباحثات مع القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية خليفة حفتر، وذلك عقب لقاءه رئيس مجلس النواب الليبي في طبرق.

وأكد مصدر عسكري ليبي، لوكالة "سبوتنيك" اليوم الجمعة، أن "الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في طريقه إلى الرجمة من أجل لقاء القائد العام للقوات المسلحة الليبية المشير خليفة حفتر".