الطيران الروسي دمر 17 موقعاً عسكرياً أوكرانيا اليوم الاثنين

أعلنت وزارة الدفاع الروسية مساء اليوم الاثنين أن 17 موقعا عسكريا أوكرانيا دمرها الطيران الحربي الروسي خلال الـ 24 ساعة الماضية وخلال موجز صحفي يومي أشار المتحدث باسم الوزارة الجنرال إيغور كوناشينكوف إلى أن من بين الأهداف المدمرة مركزا قيادة، ومركزا اتصالات، ومستودعا ذخيرة ومستودع وقود، إلى جانب 11 موقعا محصنا ومنطقة لتمركز القوات المسلحة الأوكرانية.