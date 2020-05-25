تسجيل 3709 إصابات جديدة و45 وفاة إضافية بفيروس كورونا في تشيلي

أعلنت وزارة الصحة بجمهورية تشيلي اليوم عن ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد ( كوفيد - 19 ) إلى 69 ألفا و102 بعد تسجيل 3709 إصابات إضافية خلال الساعات ال 24 الماضية.

وأفادت الوزارة أيضا بإحصاء 45 وفاة جديدة ناجمة عن كوفيد-19 ما رفع حصيلة الوفيات منذ بداية الجائحة إلى 718 حالة.

وأضافت أن عدد المتعافين من فيروس كورونا بلغ 28148 شخصا بعد إحصاء 1602 حالة تعاف جديدة.

وتتصدر سانتياغو جهات البلاد بأكبر عدد من الإصابات ب 54544 حالة تليها على الخصوص فالبارايسو (2230) وأنتوفاغاستا (1947) وأراوكانيا (1808) وتاراباكا (1564) وبيوبيو (1414) ونيوبلي (1102) وماغايانيس (1010).