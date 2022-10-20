قتيل ومصابان بعد تفجير مطلوب أمني لقنبلة يدوية في ليبيا
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قتيل ومصابان بعد تفجير مطلوب أمني لقنبلة يدوية في ليبيا

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العرب اليوم - قتيل ومصابان بعد تفجير مطلوب أمني لقنبلة يدوية في ليبيا

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طرابلس - العرب اليوم

 أعلن جهاز الإسعاف والطوارئ التابع لحكومة الوحدة الوطنية الليبية إصابة عنصرين أمنيين ومقتل موقوف أمني قام بتفجير نفسه بقنبلة يدوية أثناء نقله لمؤسسة الإصلاح والتأهيل بمدينة غريان.  وقالت مصادر مطلعة إن التفجير وقع عند بوابة مدينة الشقيقة.  وتم نقل العنصرين المصابين من قبل فرق الطوارئ بمدينة الشقيقة إلى المستشفى.

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قتيل ومصابان بعد تفجير مطلوب أمني لقنبلة يدوية في ليبيا قتيل ومصابان بعد تفجير مطلوب أمني لقنبلة يدوية في ليبيا



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