كشف مصدر مقرب من قيادة "حزب الله" تفاصيل جديد حول رده المرتقب على "الهجوم الإسرائيلي" في ضاحية بيروت الجنوبية، مشيرا إلى أنه لن يتم الإسراع في تنفيذ العملية الجوابية.