الجيش السوري ينشر تعزيزات عسكرية في منبج

نشر الجيش السوري، اليوم الاثنين، تعزيزات جديدة لقواته في منطقة مدينة منبج شمال حلب في إطار تحركاته لمواجهة ما تصفه دمشق بـ"العدوان التركي"، وأرسل وحدات إلى ريفي الرقة والحسكة.

وعرضت وكالة "سانا" السورية الرسمية على موقعها شريط فيديو وصورا قالت إنها توثق انتشار وحدة من الجيش في أحد المواقع بريف منبج، حيث أكد عدد من العسكريين "جاهزيتهم العالية للتصدي للمعتدين على الوطن ولا سيما النظام التركي الذي تعتدي قواته على المدنيين وتهجرهم من منازلهم".

وأضافت الوكالة أن عشرات الآليات العسكرية والمدرعات والسيارات التابعة للجيش السوري مع طواقمها، توجهت إلى ريفي الرقة والحسكة "في إطار متابعة انتشارها في تلك المناطق ونشر الأمن والاستقرار فيها"