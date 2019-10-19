مستشار أردوغان يؤكد أندخول الجيش السوري لأراضي انسحاب الأكراد لحمايتهم سيعتبر إعلان حرب على تركيا

ذكر مستشار الرئيس التركي، فؤاد أوقطاي، أن دخول الجيش السوري للأراضي التي انسحب منها المقاتلون الأكراد "لحمايتهم" سيمثل إعلان حرب على تركيا، لكنها قد تغير موقفها حال إيجاد حل مقبول.