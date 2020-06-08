تسجيل 2312 إصابة جديدة بفيروس كورونا في جنوب أفريقيا

سجلت جنوب أفريقيا خلال الـ 24 ساعة الماضية 2312 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصل عدد الإصابات إلى 48.285 إصابة.

وأفاد بيان لوزارة الصحة في جنوب أفريقيا اليوم،بتسجيل 24.364 حالة شفاء مقابل 998 حالة وفاة، من بينها 46 حالة وفاة جديدة.