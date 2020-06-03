جنوب أفريقيا تسجل 1455 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت جنوب أفريقيا 1455 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصل عدد الإصابات إلى 35.812 إصابة.

وأفاد بيان لوزارة الصحة في جنوب أفريقيا، أنه تم تسجيل 17291 حالة شفاء مقابل 705 حالات وفاة.