بدأت المحكمة الجنائية الكبرى في البحرين، اليوم الاثنين، محاكمة 11 شخصا، بينهم هاربان إلى إيران، بتهمة "الانتماء إلى تشكيل إرهابي والتخطيط لشن هجمات في المملكة".