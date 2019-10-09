عبد المهدي: اصدرنا تعليمات مشددة بعدم استخدام الرصاص الحي ضد المتظاهرين

أكد رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، اليوم الأربعاء، اصدار تعليمات مشددة بعدم استخدام الرصاص الحي ضد المتظاهرين.

وقال عبد المهدي في خطاب متلفز "اصدرنا تعليمات مشددة بعدم استخدام الرصاص الحي، لكن سقط عدد كبير من المتظاهرين والقوات الامنية"، مردفاً "تجري الان تحقيقات تفصيلية بكل مواقع الاحداث".

واضاف "لدينا جمهور اراد التعبير عن مطالبه المشروعة"، موضحاً "نرفض منطق الفتنة، وسنقف ضد المخططات الانانية، وسنقف مع المطالب المشروعة للمواطنين ومع الحريات العامة".

وشدد عبد المهدي "لن ينجح دعاة الفوضى"، منوهاً الى أن "حالات الاعتداء والحرق والتخريب لا تنتمي للشعب".

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