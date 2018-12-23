الاحتلال يعيق حركة المواطنين شمال الخليل

نصبت قوات الاحتلال الاسرائيلي، مساء اليوم الأحد، حاجزًا عسكريًا على المدخل الشمالي لمدينة الخليل.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اغلقت الطريق المؤدية للمدينة وشرعت في التدقيق ببطاقات المواطنين وتفتيش دقيق لمركباتهم، ما أدى الى حدوث أزمة مرورية خانقة في المكان.