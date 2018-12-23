إصابة 4 مواطنين في شجار عائلي جنوب الخليل

أصيب أربعة مواطنين، أحدهم جروحه وصفت بالخطيرة، مساء اليوم الأحد، جراء شجار عائلي وقع في قرية الكوم جنوب الخليل.

وأفاد المتحدث باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، بأن الشرطة توجهت للمكان وألقت القبض على أحد الأشخاص المشتبه بهم بالاعتداء.