تسجيل 25 إصابة جديدة بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية

بلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في كوريا الجنوبية 11 ألفا و 190 شخصا بعد تسجيل 25 حالة جديدة مؤكدة بالفيروس خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، وفقًا لبيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز اليوم.

واستقر عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس في البلاد عند 266 ، بينما تعافى 10 آلاف و 213 شخصا. و مر حوالي 17 أسبوعًا منذ تسجيل أول حالة إصابة في كوريا الجنوبية.