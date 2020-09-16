انفجار في محطة محروقات في ريف الحسكة في سورية

ذكرت وسائل إعلام سورية أن انفجارا وقع في محطة محروقات في منطقة رميلان بريف الحسكة الشمالي الشرقي.

وقالت وكالة "سانا" إن ثمة أنباء عن وقوع ضحايا في الانفجار الذي وقع في محطة علي آغا في المنطقة، دون أن ترد تفاصيل عن طبيعة الانفجار، وأسبابه.