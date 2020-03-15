مقتل 15 شخصا بانفجار أنبوب نفط في نيجيريا

أعلنت خدمات الطوارئ في نيجيريا، أن انفجارا في أحد أنابيب النفط أودى بحياة 15 شخصا، وتسبب في تدمير نحو 50 منزلا إثر حريق في إحدى ضواحي لاغوس، العاصمة التجارية للبلاد.

وقال منسق الوكالة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة في المنطقة إبراهيم فارينلوي، إن "عدة أشخاص أصيبوا ونقلوا للمستشفى".

وأضاف أن "بعض المباني انهارت بينما نسفت أسطح العديد من المباني الأخرى"، مشيرا إلى أن سبب الانفجار لم يعرف بعد.

وتابع: "لا يمكننا في الواقع أن نقول على الفور ما هو سبب الحريق.. كان حريقا في خط لأنابيب النفط. الانفجار دمر عشرات المنازل بالكامل".

ويعد اندلاع الحرائق في خطوط أنابيب النفط أمرا شائعا في نيجيريا أكبر منتج للنفط في إفريقيا، حيث تتعرض الأنابيب لسرقة نفطها عبر ثغرات يتقن اللصوص فتحها باستخدام أجهزة وتقنيات مختلفة.

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