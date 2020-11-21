7 قتلى في هجوم لداعش بصلاح الدين العراقية

قتل7 عراقيين بينهم مدير مركز شرطة ، السبت، في هجوم لتنظيم داعش الإرهابي في محافظة صلاح الدين وقال مصدر أمني لفضائية "السومرية نيوز، إن "عدد ضحايا الهجوم المسلح الذي وقع في صلاح الدين بلغ 7 قتلى بينهم 5 عناصر من القوات الأمنية بهم مدير مركز شرطة، فضلا عن مدنيين اثنين" وكان مصدر أمني افاد، اليوم السبت، بمقتل ثلاثة من القوات الأمنية بينهم مدير مركز شرطة بهجوم مسلح وقع بين قرية المسحك وناحية الزوية في صلاح الدين.

ومن جهتها أكدت خلية الإعلام الأمني العراقية، مقتل ثلاثة من القوات الأمنية وقالت الخلية ، في بيان،إن "عبوة ناسفة انفجرت على حافلة مدنية من نوع تيوتا على طريق الزوية المسحك التابعة لقضاء بيجي" وأضافت أنه :" عند خروج قوة إلى مكان الحادث من مركز شرطة المسحك تعرضت القوة إلى إطلاق نار من قبل قناص أدى الحادث إلى استشهاد ضابط برتبة عقيد ومفوض شرطة من مركز شرطة المسحك".

والجمعة الماضي، أعلن الجيش العراقي، مقتل 16 عنصرًا من تنظيم داعش الإرهابي خلال عملية شارك فيها طيران التحالف الدولي شمالي البلاد وقبل نحو 3 سنوات، أعلن العراق القضاء على تنظيم داعش بعد تقويض قدرات التنظيم الإرهابي الذي احتل في 2014 مناطق واسعة من سوريا والعراق وخلال السنوات الماضية، سعى التنظيم الإرهابي الذي قتل زعيمه في عملية نوعية أمريكية في سوريا العام الماضي إلى إعادة تنظيم صفوفه وشن هجمات إرهابية في محاولة لإثبات تواجده، قابلتها عمليات عسكرية عراقية لملاحقة عناصره. وبين الحين والآخر، تنفذ القوات الأمنية العراقية عمليات عسكرية لملاحقة عناصر داعش في المناطق الحدودية والتضاريس الجغرافية التي يتخذها مقاراً لمسلحيه.