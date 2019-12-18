أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قوات الجيش السوري صدت، اليوم الأربعاء، 3 هجمات على مواقعها في منطقة إدلب من قبل عناصر تنظيم "هيئة تحرير الشام" وحلفائهم.