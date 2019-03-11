بوتفليقة يعين نور الدين بدوي رئيسا للوزراء ويطرح دستورًا جديدًا للاستفتاء

أعلن الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة اليوم الاثنين، أنه تم طرح دستور جديد للاستفتاء، فيما عين نور الدين بدوي رئيسا جديدا للوزراء خلفا لأحمد أويحيى المستقيل، ورمطان لعمامرة نائبَ رئيس الوزراء.

وجاء ذلك بعدما قرر الرئيس بوتفليقة، تأجيل الانتخابات الرئاسية الجزائرية المقررة في 18 أبريل/نيسان المقبل، إلى ما بعد ندوة الحوار الوطني، وإعلانه عدم ترشحه لعهدة خامسة.

وقال الرئيس بوتفليقة "إن الندوة الوطنية الجامعة ستقودها شخصية وطنية جامعة قبل نهاية 2019"، مضيفًا أنه "لم ينو قط الترشح للانتخابات الرئاسية مجددا".

ووجه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة اليوم الاثنين، رسالة إلى شعبه أعلن فيها عن تأجيل تنظيم الانتخابات الرئاسية المقررة ليوم 18 أبريل/ نيسان 2019 وعدم ترشحه لعهدة رئاسية خامسة.

كما أعلن بوتفليقة في هذه الرسالة عن إجراء "تعديلات جمة" على تشكيلة الحكومة وتنظيم الاستحقاق الرئاسي عقب الندوة الوطنية المستقلة تحت إشراف حصري للجنة انتخابية وطنية مستقلة.