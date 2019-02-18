نواب المعارضة الألبانية يستقيلون احتجاجاً على رئيس الوزراء

ذكرت المعارضة في ألبانيا أن نوابها سيستقيلون من البرلمان في تطور جديد في مسار الاحتجاجات ضد رئيس الوزراء ايدي رامي الذين يتهمونه بالفساد.



وصرح زعيم الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي لولزين باشا أن "نواب الحزب الديمقراطي وكذلك حلفاءه قرروا الاستقالة".



وأضاف أنّ "هذه الحكومة تلاعبت بنتائج الانتخابات التشريعية التي حصلت في حزيران2017 ومتورطة في نشاطات إجرامية وفساد".