مقتل 3 عسكريين سوريين وجرح 6 بقصف للطيران التركي على نقاط عسكرية في ريف حلب
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مقتل 3 عسكريين سوريين وجرح 6 بقصف للطيران التركي على نقاط عسكرية في ريف حلب

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العرب اليوم - مقتل 3 عسكريين سوريين وجرح 6 بقصف للطيران التركي على نقاط عسكرية في ريف حلب

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دمشق - العرب البوم

 أفادت مصادرنا بأن الطيران الحربي التركي استهدف نقاطا عسكرية في ريف حلب شمال غربي سوريا ما أسفر عن مقتل 3 عسكريين، وإصابة 6 آخرين.  ونقل عن مصدر عسكري قوله إن "الطيران الحربي التركي استهدف بعد ظهر اليوم من الساعة 14:37 وحتى الساعة 15:00 بعض النقاط العسكرية في ريف حلب ما أسفر عن استشهاد ثلاثة عسكريين وجرح ستة آخرين".

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مقتل 3 عسكريين سوريين وجرح 6 بقصف للطيران التركي على نقاط عسكرية في ريف حلب مقتل 3 عسكريين سوريين وجرح 6 بقصف للطيران التركي على نقاط عسكرية في ريف حلب



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