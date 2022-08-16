مقتل 3 عسكريين سوريين وجرح 6 بقصف للطيران التركي على نقاط عسكرية في ريف حلب

أفادت مصادرنا بأن الطيران الحربي التركي استهدف نقاطا عسكرية في ريف حلب شمال غربي سوريا ما أسفر عن مقتل 3 عسكريين، وإصابة 6 آخرين. ونقل عن مصدر عسكري قوله إن "الطيران الحربي التركي استهدف بعد ظهر اليوم من الساعة 14:37 وحتى الساعة 15:00 بعض النقاط العسكرية في ريف حلب ما أسفر عن استشهاد ثلاثة عسكريين وجرح ستة آخرين".