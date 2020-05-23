تسجيل 96 وفاة إضافية و2929 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البيرو

أعلنت وزارة الصحة بالبيرو، أمس الجمعة، عن تسجيل 96 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات ال 24 الماضية مما رفع حصيلة الوفيات إلى 3244 منذ بداية الجائحة.

وأضافت الوزارة في تقرير أن مجموع المصابين بالفيروس بلغ 111698 شخصا، وذلك بعد رصد 2929 حالة إصابة جديدة.

وأشارت إلى أن عدد المصابين بفيروس كورونا الذين تماثلوا للشفاء وصل إلى 44848 شخصا.

وتتصدر ليما جهات البلاد بأكبر عدد من الإصابات ب 71719 حالة تليها على الخصوص كاياو (7846) ولامباييكي (5690) وبيورا (3621) ولوريتو (3201) ولاليبرتاد (2682) وأوكايالي (2652) وأنكاش (2557) وأريكيبا (2297) وإيكا (1941) وخونين (1336).