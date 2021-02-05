البيت الأبيض يعلن أن قتل خاشقجي جريمة مروعة وسنقدم تقرير الاستخبارات حول القضية للكونغرس

أعلن البيت الأبيض أن إدارة الرئيس الأمريكي الجديد، جو بايدن، ستقدم التقرير الاستخباراتي حول قضية مقتل الصحفي السعودي، جمال خاشقجي، للكونغرس، واصفا اغتيال الإعلامي بالجريمة المروعة.وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين بساكي، في مؤتمر صحفي عقدته مساء اليوم الجمعة، إن إدارة بايدن ستنشر "التقرير غير السري لكونغرس بالشفافية التامة" حول قتل خاجقجي، الذي وصفته بـ"الجريمة المروعة"، لكنها لم توضح متى سيتم اتخاذ خذه الخطوة.وسبق أن تعهدت مرشحة بايدن لمنصب مدير الاستخبارات الوطنية، أفريل هاينس، برفع السرية عن التقرير الاستخباراتي حول قتل خاشقجي وتقديم الوثيقة للكونغرس.