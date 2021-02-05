إدارة بايدن تتوقع أن تفرج السعودية عن السجناء السياسيين وتعمل على تحسين حقوق الإنسان

أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي الجديد، جو بايدن، أن الولايات المتحدة تتوقع من السلطات السعودية أن تفرج عن السجناء السياسيين وتعمل على تحسين حالة حقوق الإنسان في المملكة.