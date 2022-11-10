جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن اعتقال 5 مطلوبين في الضفة الغربية

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، أنه اعتقل الليلة الماضية خمسة مطلوبين أمنيين في مناطق مختلفة من الضفة الغربية يشتبه في ضلوعهم بأنشطة إرهابية، وتم تحويلهم إلى التحقيق. وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي، أفيخاي أدرعي، إن "قوات جيش الدفاع، والشاباك، وحرس الحدود اعتقلت خمسة مطلوبين أمنيين في مناطق مختلفة من يهودا والسامرة يشتبه في ضلوعهم بأنشطة إرهابية".