سنغافورة تسجل 544 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

أعلنت وزراة الصحة في سنغافورة تسجيل 544 حالة إصابة جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ولا وفيات.

وجاء في بيان وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء: "تم تسجيل 544 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليبلغ إجمالي الإصابات في البلاد 35836، ولم يتم رصد وفيات، إذ بقي العدد عند 20 حالة وفاة".

المصدر: رويترز