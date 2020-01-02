مراسلنا: إسقاط طائرة تركية مسيرة في طرابلس قبل قليل

أفادت مصادر لـRT بأن "الجيش الوطني الليبي" تمكن من إسقاط طائرة تركية مسيرة فوق طرابلس.ونقلت المصادر عن اللواء مبروك الغزوي قائد مجموعة عمليات المنطقة الغربية بالجيش الوطني الليبي قوله، إنه تم إسقاط طائرة تركية في طرابلس.وذكرت صفحة "الإعلام الحربي للقوات المسلحة الليبية"، أن "منصات الدفاع الجوي بالقوات المسلحة تستهدف طائرة مسيّرة تركية في سماء العمليات وتحديدا بمحور عين زاره الآن".