باريس تؤكد احتجاز فرنسي في إيران منذ مايو 2020

أكدت وزارة الخارجية الفرنسية، الأربعاء، توقيف فرنسي في إيران، قالت مجلة "لوبوان" الفرنسية عنه إنه تم احتجازه دون توضيح الأسباب منذ مايو 2020.وقالت الوزارة في بيان، إن المحتجز "يحظى بالحماية وتلقى زيارات قنصلية.. وتحافظ سفارتنا في طهران على اتصالات منتظمة معه".يذكر أن علاقة باريس وطهران تعاني توتراً، منذ سجن الباحثة فاريبا عادلخاه، التي تحمل الجنسيتين الفرنسية والإيرانية، في طهران منذ يونيو 2019.