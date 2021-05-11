القناة 12 في التلفزيون الإسرائيلي إصابة خط أنابيب نفط بين إيلات و عسقلان في هجوم صاروخي من غزة
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القناة 12 في التلفزيون الإسرائيلي: إصابة خط أنابيب نفط بين إيلات و عسقلان في هجوم صاروخي من غزة مقتل إسرائيلي وإصابة 8 آخرين جنوب تل أبيب بقصف صاروخي من قطاع غزة وسائل إعلام إسرائيليّة تعلن عن إطلاق صَلية من الصواريخ على مطار بن غورويون في تل أبيب أعلنت السلطات السعودية عن "تعذر رؤية هلال شوال في تمير، وعليه يكون الخميس أول أيام عيد الفطر" جيش الإحتلال يقتل فلسطينيين اثنين على حاجز زعترة جنوب نابلس في الضفة الغربية البنتاغون يؤكد أن الولايات المتحدة "لديها إلتزام صارم بأمن إسرائيل وتأكيد تفوقها العسكري النوعي" إرتفاع عدد الشهداء والجرحى في قطاع غزة إلى 28 شهيد من بينهم 10 اطفال وسيدة و152 اصابة بجراح مختلفة وزير الخارجية الجزائري يؤكد أن القصف الوحشي للمدنيين الفلسطينيين هو جوهر سياسة الاحتلال المقيتة مقتل امرأتين إسرائيليتين نتيجة إطلاق الصواريخ من غزة القصف العنيف من غزّة بعشرات الصواريخ على أسدود وعسقلان خلّف حتى الآن قتيلين و 21 إصابة
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القناة 12 في التلفزيون الإسرائيلي: إصابة خط أنابيب نفط بين إيلات و عسقلان في هجوم صاروخي من غزة

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العرب اليوم - القناة 12 في التلفزيون الإسرائيلي: إصابة خط أنابيب نفط بين إيلات و عسقلان في هجوم صاروخي من غزة

التلفزيون الإسرائيلي
رام الله - العرب اليوم

 القناة 12 في التلفزيون الإسرائيلي: إصابة خط أنابيب نفط بين إيلات و عسقلان في هجوم صاروخي من غزة

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القناة 12 في التلفزيون الإسرائيلي إصابة خط أنابيب نفط بين إيلات و عسقلان في هجوم صاروخي من غزة القناة 12 في التلفزيون الإسرائيلي إصابة خط أنابيب نفط بين إيلات و عسقلان في هجوم صاروخي من غزة



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