كوريا الجنوبية تنفذ عملية أمنية ناجحة بالتعاون مع الإمارات

ألقت قوات أمن كوريا الجنوبية القبض على عصابة قامت بإدخال مئات من الأجانب الراغبين في العمل إلى البلاد بصورة غير شرعية.

ونقلت وكالة "يونهاب" المحلية عن مكتب الهجرة بمطار إنتشون الدولي قوله، في بيان صدر اليوم الثلاثاء، إنه تم اعتقال المواطن الذي يرمز له بالاختصار "أ" (40 عاما) والمواطن "ب" (41 عاما) وجرت إحالتهما إلى النيابة العامة.