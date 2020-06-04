قطر تسجل تراجع ملموس للإصابات اليومية بكورونا

أعلنت وزارة الصحة العامة في قطر عن تسجيل 1581 إصابة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية مقارنة مع 1901 في الإحصائية اليومية السابقة، ما يرفع إجمالي الحالات النشطة إلى 24228.

وحسب بيان للوزارة، فإنه لم تحدث أي حالة وفاة خلال اليوم الماضي وبقي عدد الوفيات ثابتا عند 45.

ومع تماثل 1926 شخصا للشفاء خلال يوم، ارتفع إجمالي المتعافين إلى 390468 من أصل 623741 حالة إصابة تم تسجيلها في البلاد منذ بدء الوباء.

المصدر: RT