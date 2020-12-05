حريق ضخم يدمر كنيسة أثرية في نيويورك

تعرضت كنيسة تاريخية في مدينة مانهاتن بنيويورك، اليوم السبت، إلى حريق ضخم دمر أجزاءا واسعة منها، فيما عملت طواقم الإطفاء على إنقاذ الكنيسة وحماية محتوياتها التاريخية وامتدت النيران إلى كنيسة مانهاتن التاريخية التي تعود إلى القرن التاسع عشر، وقد اشتعلت في سقف الكنيسة، ثم امتدت إلى باقي محتوياتها، وفقا لقناة "CNBC" نيوز الأمريكية وأفادت مصادر أمريكية بأن الكنيسة تم تشييدها عام 1891، وهي تابعة بشكل مشترك لكنيسة المسيح المتحدة والكنيسة الإصلاحية في أمريكا ولم يتم الإعلان عن سقوط ضحايا جراء الحريق، فيما لم يتم الإعلان عن سبب الحريق وما إذاكان جنائيا أم مجرد حادث غير مقصود.