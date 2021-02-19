لافروف يدعو لمشاركة الدول النووية الخمس في بحث معاهدة جديدة للحد من الأسلحة

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن موسكو تعتبر من الضروري أن تكون مفاوضات حول معاهدة جديدة للحد من الأسلحة الاستراتيجية بمشاركة الدول النووية الخمس.

وقال لافروف في تصريح لقناة "إر بي كا" الروسية: "إذا أرادنا جعل هذه العملية متعددة الأطراف، فيجب أن يكون هناك اتفاق طوعي لجميع الدول التي نود أن نراها، أي الدول النووية الخمس قبل كل شيء".