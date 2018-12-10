ماكرون يُعلن زيادة في الرواتب بمعدل 100 يورو شهريًا

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الزيادة في الأجور بـ100 يورو شهريا، وذلك عقب احتجاجات غير مسبوقة قام بها محتجون باتوا يعرفون بذوي "السترات الصفراء".

وقال ماكرون في خطاب له قبل قليل إنه يعتبر نفسه جزء من الوضع الراهن في البلاد رغم أن الأزمة قديمة منذ 40 عاما" وفق تعبيره.

واسترسل الرئيس الفرنسي الذي اجتمع مع ممثلين عن حركة السترات الصفراء، بأنه سيتم أيضا مراجعة طريقة التقاعد ضمن السياسة الاقتصادية والاجتماعية الجديدة.