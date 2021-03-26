واشنطن تدعو زعيمي روسيا والصين لقمة بشأن تغير المناخ

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، الجمعة، إن الولايات المتحدة دعت زعيمي الصين وروسيا لإجراء محادثات بشأن تغير المناخ.وأوضح بايدن أنه لم يتحدث مع الزعيمين بعد "لكنهما يعلمان أنهما مدعوين".