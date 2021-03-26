البيت الأبيض يعلن الرئيس بايدن لم يتخذ قراراً بشأن توقيت الانسحاب من أفغانستان

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين ساكي، إن الرئيس جو بايدن لم يتخذ قراراً حول توقيت الانسحاب من أفغانستان، مؤكدة أن "أي خطة انسحاب ستتم مناقشتها داخل الإدارة ومع حلفائنا".وأضافت ساكي خلال مؤتمر صحافي: "التزامنا هو الوصول إلى نهاية منطقية للنزاع و حماية جنودنا من التعرض للأذى وضمان ألا تتحول البلاد إلى ملاذ آمن للإرهابيين الذي من الممكن أن يهددوا الولايات المتحدة أو حلفائنا، ولكن في الوقت الحالي نحن نتشاور مع حلفائنا و شركائنا و الرئيس لم يتخذ قراره بعد".